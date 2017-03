Thực hư vụ xe khách bị ném gạch, ném sơn trên cao tốc

Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14-3, một vụ tai nạn do ném gạch, sơn vào xe đã xảy ra tại Km 7 + 800 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến 45 hành khách trên xe một phen hú vía.

Theo đó, chiếc xe gặp sự cố là xe khách đường dài loại 45 chỗ mang BKS 18B-007.46, của nhà xe Hồng Long, chuyên tuyến Hải Hậu - Nam Định - Bắc Hà - Lào Cai. Khi chiếc xe này đang chạy tới địa điểm nói trên thì xuất hiện ba thanh niên đi xe máy dùng gạch, sơn tấn công.



Xe khách của nhà xe Hồng Long bị ném sơn. Ảnh: Văn Quang

Hành khách Ngô V.Q. - người có mặt trên chiếc xe gặp sự cố, cho hay do bị ném sơn, kính trước phía lái xe bị rạn vỡ, sơn bắn tung tóe che hết tầm nhìn khiến tài xế không kiểm soát được. Sau khi ném các vật dụng trên vào kính chắn gió, ba thanh niên phóng xe bỏ chạy về hướng Sóc Sơn - Hà Nội.

"Sơn che hết kính, lái xe mất lái lao nhanh vào lề đường. Rất may không có xe cùng chiều, nếu không hậu quả thật khôn lường. Chúng tôi chỉ thoát chết trong gang tấc!" - hành khách này kể lại.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ việc trên, bà Vũ Thị Nhạn - chủ xe khách gặp sự cố cho hay ngay sau khi nhận được tin báo của tài xế, nhà xe đã liên hệ với lực lượng công an để điều tra xác minh.

“Lực lượng công an đã lập biên bản, lấy lời khai ngay trong đêm. Đến khoảng 22 giờ, chúng tôi cho xe đi rửa chất bẩn rồi tiếp tục hành trình đưa hành khách lên Lào Cai. Hiện giờ vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc này”- bà Nhạn thông tin.

Chủ nhà xe Hồng Long cũng cho biết nhà xe này đã hoạt động tuyến Nam Định - Lào Cai mấy chục năm nay nhưng chưa từng gặp sự cố như vậy. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây thì liên tục bị ném đá, ném sơn. Lần gây đây nhất là khoảng bốn ngày trước.

"Từ tết đến nay, xe chúng tôi bị ném đá, sơn bốn lần. Có lần xe đang dừng lại để đổ dầu thì bị ném mắm tôm vào thẳng chỗ lái xe” - bà Nhạn kể.

Nhận định về việc này, bà Nhạn phán đoán có thể do gần đây nhà xe chuyển qua cho khách ăn ở quán cơm khác nên bị dằn mặt, trả thù. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định cá nhân của bà Nhạn...

Theo bà Nhạn, thủ đoạn của đám thanh niên lưu manh là gói đá, gạch vào túi bóng chứa nước sơn, mắm tôm rồi chờ xe đi qua là ném thẳng vào kính chắn gió. Bà đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng nhưng chưa kịp nộp thì sự việc trên xảy ra.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Hải - đồn trưởng đồn Công an Kim Anh (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận có sự việc nhà xe Hồng Long bị ném đá trên đường cao tốc. Tuy nhiên, do nơi xảy ra sự việc thuộc địa bàn của thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nên đơn vị này đã bàn giao cho Công an thị xã Phúc Yên điều tra, xử lý. Đối với thông tin nhà xe bị ném chất bẩn do mâu thuẫn với quán ăn, việc này phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Thời gian qua, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từng nhiều lần xảy ra tình trạng ném đá vào xe đang lưu thông. Tháng 12-2015, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) từng khởi tố một nhóm đối tượng về tội hủy hoại tài sản khi nhận “hợp đồng” trả thù nhà xe đối thủ bằng cách ném đá vào kính xe.