Thực nghiệm hiện trường vụ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh lớp 7

(PLO)- Sáng 6-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ Lý Quốc Đạt (19 tuổi, trú bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) có hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.