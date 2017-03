Thực nghiệm vụ cha đạp con trai năm tuổi tử vong

Sáng 15-12, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã đưa Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hiện trường vụ án đồng thời cũng là nhà riêng của Tâm tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tổ chức thực nghiệm điều tra.



Tâm được cơ quan chức năng đưa đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tâm chính là nghi can đã đạp chết con trai ruột là cháu Nguyễn Minh Thắng (năm tuổi) vào ngày 15-9 rồi đào hố chôn xác ở hẻm thông gió để phi tang nhưng đã bị công an phát hiện sự việc, tổ chức khai quật hố chôn để khám nghiệm pháp y, tổ chức điều tra. Sau đó, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.





Cái hố nơi Tâm đào chôn thi thể con trai mình để phi tang. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cuộc thực nghiệm được tiến hành dưới sự bảo vệ và giám sát của Công an TP Biên Hòa, VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tại buổi thực nghiệm cơ quan công an sử dụng búp bê nhựa và yêu cầu Tâm diễn tả lại hành động đạp vào người con trai mình khiến cháu Thắng văng vào tường, ngã xuống nền nhà tử vong. Khi chuẩn bị diễn lại hành vi đạp vào người con trai, Tâm bật khóc và hối hận.



Lực lượng chức năng bảo vệ buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 23-9, có một số người giới thiệu người của Công TNHH T.W đóng tại KCN Biên Hòa (nơi chị Chính, vợ của Tâm đang làm việc) đến nhà Tâm thăm hỏi với lý do là cháu Thắng con trai chị Chính vừa mất. Nghe xong thì những người hàng xóm rất bất ngờ vì họ không hề nghe gia đình cũng như bất kỳ ai nói về việc này. Họ cũng không thấy gia đình tổ chức ma chay cho cháu Thắng. Nghi ngờ sự việc có nhiều uẩn khúc nên một người hàng xóm đã bí mật báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ ngày 23-9, cơ quan công an đã có mặt tại nhà và mời Tâm lên làm việc. Tại cơ quan công an Tâm đã thừa nhận có liên quan đến cái chết của con ruột của mình.

Theo kết luận điều tra, giữa Tâm và vợ là Nguyễn Thị Chính (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên Chính ra thuê phòng trọ ở riêng. Chiều 15-9, Tâm cho cháu Thắng ăn cơm. Tuy nhiên cháu Thắng không ăn mà lại quấy khóc, đòi theo mẹ. Trong lúc nóng giận, Tâm đạp vào bụng khiến cháu Thắng văng vào tường rồi ngã xuống nhà. Thấy con ngưng khóc, Tâm đưa cháu Thắng vào buồng ngủ. Sáng hôm sau, Tâm phát hiện cháu Thắng đã tử vong nên đào hố chôn tại hẻm thông gió cạnh nhà để phi tang.