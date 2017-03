Thuê 18 ô tô mang đi cầm, bán

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vừa phát thông báo yêu cầu ông Đào Thế Thìn (ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) đến công an để xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Huỳnh Thanh Dũng (ngụ quận 4, TP.HCM) về việc bị ông Thìn chiếm đoạt xe. Theo ông Dũng, công ty của ông chuyên cho thuê ô tô các loại. Trong ba tháng cuối năm 2014, ông có nhận sáu ô tô của người khác và cho ông Thìn thuê lại với giá 700.000 đồng/ngày. Đến tháng 12-2014, ông Dũng muốn lấy lại xe nhưng không liên lạc được với ông Thìn, các chủ xe đi tìm cũng không gặp. Công an đề nghị ông Thìn trong vòng 30 ngày phải đến làm việc, nếu không sẽ xử lý theo pháp luật.