Thuê bảy người mang súng đi đòi nợ

(PL)- Ngày 15-1, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hà (trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) và bảy người khác về tội cưỡng đoạt tài sản.