Thuê căn hộ chung cư mở sòng bạc

Trước đó vào tối 13-11, trinh sát Đội 5 thuộc Phòng PC45 Công an TPHCM bất ngờ ập vô căn hộ số 352 lầu 2, chung cư Hào Huê trên đường Trần Phú (phường 7, quận 5). Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 18 đối tượng đang say mê sát phạt bên 2 sòng bạc. Khi phát hiện công an, nhiều đối tượng định bỏ chạy nhưng tất cả các ngã thoát đều bị bịt kín nên đành thúc thủ.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tổ chức 2 sòng bạc trên là Nguyễn Thị Bảo Châu (tên thường gọi “Thùy Dương”, SN 1973) và Lê Công Thơm (SN 1965). Theo đó “Thùy Dương” là chủ sòng tứ sắc, còn Thơm là chủ sòng xập xám.



Đối với sòng tứ sắc, đa số con bạc là phụ nữ. Để quản lý, “Thùy Dương” thuê Trần Thị Tú Châu (SN 1953, quê tỉnh Đồng Tháp) đứng ra thu tiền xâu. Còn sòng xập xám được Thơm thuê Lê Thanh Tuấn (SN 1973, quê tỉnh Đồng Tháp) và Lê Công Quan (SN 1973, ngụ quận 6) chia bài cho. Lê Thanh Liêm (SN 1979, ngụ Vĩnh Long) chuyên phục vụ việc ăn uống ngay tại 2 sòng bạc.



Tại sòng bạc, công an thu tang vật, gồm: 2,4 triệu đồng, 3.870.000 đồng (tiền xâu), 2 bộ bài tây, 5 bộ tứ sắc, hàng chục miếng nhựa tròn dùng làm phỉnh quy đổi ra tiền để đánh bạc và 17 ĐTDĐ.



Theo lời khai ban đầu của “Thùy Dương” và Thơm, cả hai thuê căn hộ 352 để ở. Sau đó, thấy địa thế thuận lợi nên tổ chức sòng bài để lấy tiền xâu. Mỗi ngày 2 sòng bạc hoạt động từ 10 giờ sáng cho đến khuya. Có những ngày, sòng bạc hoạt động suốt đêm.