Thuê côn đồ chém chủ đất

Theo lời trình bày của gia đình bị hại, từ năm 1995 gia đình chị Nguyễn Thị Biên trồng hoa màu và chuối ở ven bờ sông Nhuệ thuộc địa phận phường Phúc La, thị xã Hà Đông. Suốt nhiều năm qua, gia đình chị Biên vẫn trồng cây ở đây mà không hề tranh chấp với ai. Năm 2010, toàn bộ khu đồng ruộng thôn Xa La trở thành đô thị, bãi canh tác của gia đình chị Biên ở gần địa phận Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn và xây dựng nhà Việt Nam.

Các đối tượng và tang vật

Ngày 8-6-2011, chồng chị Biên là anh Nguyễn Duy Quang sang bãi chuối thì phát hiện xe của công ty đó đang phá vườn chuối, san lấp mặt bằng, đổ bê tông san phẳng làm bãi đỗ xe. Quá bất bình, anh Quang ra báo bảo vệ công ty. Hai ngày sau, chiều 10-6, anh Quang sang vườn chuối nhặt những buồng chuối còn rơi vãi thì bất ngờ bị gần chục đối tượng mang theo dao quắm, gậy gỗ, tuýp sắt xông vào đánh gãy tay, gãy xương sườn phải điều trị tại Quân y viện 103. Do bị tấn công bất ngờ nên anh Quang không nhận dạng được đối tượng. Vụ án xảy ra giữa ban ngày tại khu vực đô thị đông dân cư, tính chất côn đồ, manh động nên đã gây hoang mang trong nhân dân. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hà Đông phối hợp với trật tự xã hội các lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tiến hành điều tra.

Các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng tuổi trên dưới 20 bỏ nhà đi lang thang. Nhóm này thường mang theo “hàng nóng”, nhận đơn đặt hàng để đòi nợ thuê, giải quyết tranh chấp lấy tiền hoa hồng. Do thời điểm bọn chúng gây án là lúc vắng vẻ ít có nhân chứng, người bị hại không quen biết các đối tượng đã tấn công nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-7-2011, Công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đồng loạt tấn công, bắt khẩn cấp Đỗ Hữu Cường (tức Cường chè, SN 1991), Đặng Việt Hà (SN 1983), Nguyễn Duy Điển (tức Quang, SN 1995), Trịnh Việt Tiến (SN 1992), Phan Văn Mạnh (tức Bờm, SN 1994), Hoàng Văn Trung (SN 1993, cùng trú tại TP. Hà Nội), tạm giữ 1 ôtô, 1 môtô, thu giữ 1 dùi cui điện, 1 búa, gần 20 đao, dao, kiếm các loại. Sáu tên trên khai nhận được thuê đến chặt chuối của gia đình anh Quang trên diện tích đất bồi nơi gia đình anh Quang canh tác, nếu gặp anh Quang thì đánh. Trước khi bị bắt, chúng đã thuê taxi đến Quốc Oai để gây rối, nhận tiền hoa hồng theo đơn đặt hàng nhưng việc chưa thành.

Theo TRÀ MY (CATP)