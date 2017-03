Thuê con nghiện và côn đồ cướp xe tôm

Trước thực trạng không ít doanh nghiệp, công ty chế biến thủy sản kinh doanh tôm có chứa tạp chất gây ảnh hưởng đến xuất khẩu, Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý. Ngày 16-6-2011, công an tỉnh nhận được tin báo Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Vững (ảnh, gọi tắt Công ty Âu Vững, trụ sở đặt tại ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai) đang chuẩn bị xuất xe tải chứa tôm tạp chất. Tổ công tác gồm Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an huyện Giá Rai và đội tuần tra cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu lên kế hoạch kiểm tra.



Khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải biển số 94L-5706 đang đậu trong khuôn viên Công ty Âu Vững. Đoàn chưa kịp xuất trình thủ tục kiểm tra thì hơn 50 đối tượng gồm con nghiện, côn đồ... ùa vào xô chiếc xe của lực lượng cảnh sát giao thông, lại giải vây cho chiếc xe tải nghi chứa tôm tạp chất.

Giải vây xe tôm ra khỏi cổng trụ sở Công ty Âu Vững, các đối tượng trên ùa chạy theo xe tải. Khi đến địa phận thuộc TP.Cà Mau, xe tải trên tiến vào chùa Ông Bổn, bọn chúng lập tức tẩu tán những thùng tôm đã sơ chế.



Trước thái độ bất chấp pháp luật của các đối tượng trên, Công an tỉnh Bạc Liêu giữ xe tải biển số 94L-5706 và mời một số đối tượng có liên quan làm việc. Bước đầu công an xác định, sau khi sơ chế tôm nguyên liệu đã được chích tạp chất, chủ lô hàng trên là bà Thu đã thuê xe đối tượng tên Ngoang chở vào Công ty Âu Vững. Phát hiện lực lượng kiểm tra, một số đối tượng thuê côn đồ, con nghiện... cướp xe tôm. Riêng tài xế Huỳnh Văn Tý được phân công lái xe tải trên về hướng TP.Cà Mau để các con nghiện, đối tượng côn đồ tuồn hàng xuống. Tý khai nhận, xe trên chở khoảng một tấn tôm đã qua sơ chế, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Thời gian qua, Báo CATP liên tục phản ánh vi phạm của Công ty Âu Vững như: xả thải trực tiếp xuống sông Cà Mau, xây dựng trụ sở ngay điểm nóng an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường... nhưng vẫn được các cơ quan chức năng Bạc Liêu cho qua.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Theo Thiện Thảo (CATP)