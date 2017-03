Thuê giang hồ thanh toán nhóm bảo kê miệt vườn

Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang thụ lý điều tra vụ 24 người mang nhiều hung khí đi thanh toán băng nhóm ở huyện Cai Lậy và Tân Phước (Tiền Giang).



Hung khí nhóm giang hồ bị công an thu giữ. Ảnh: news.zing.vn

Trước đó, ngày 25-4, công an hai huyện Cai Lậy và Tân Phước phối hợp chặn bắt 24 người đi trên ba ô tô mang theo nhiều mã tấu, dao, tuýp sắt, nỏ bắn tên sắt… Tại cơ quan công an, hai vợ chồng Trần Hồng Cường (ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) khai nhận đã thuê nhóm giang hồ đi thanh toán nhóm bảo kê miệt vườn do Út “đầu đỏ” cầm đầu.



Theo Cường, đầu năm 2016, trong lúc mua dưa hấu tại Mỹ Thành Bắc bị Út "đầu đỏ” cùng nhóm côn đồ địa phương đến đòi tiền bảo kê, vợ chồng Cường không cho nên bị đánh.

Đến ngày 23-4, Cường cùng vợ đến xã Phú Cường đặt cọc mua dưa thì bị Út “đầu đỏ” phát hiện và nhắn tin dọa đánh. Sáng 25-4, Cường cùng vợ đến xã Phú Cường để cân dưa. Trước khi đi, Cường thuê một nhóm gồm 22 đối tượng mang theo hung khí đi theo để thanh toán Út “đầu đỏ” nếu gặp.

Đến trưa cùng ngày, khi vợ chồng Cường đang cân dưa thì nhóm Út “đầu đỏ” đến và hai bên hỗn chiến. Do nhóm côn đồ miệt vườn đông nên Cường cùng nhóm giang hồ lên ô tô chạy về hướng Tân Phước thì bị bắt giữ.

Công an huyện Cai Lậy đang xử lý vụ này.