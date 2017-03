Thuê giết con chồng với giá 150 triệu đồng

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Chinh (1968, trú tại tổ 26 phường Phú Xá, TP Thái Nguyên), Dương Quang Thái (1970, trú tại xóm Đồi, Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên), Nguyễn Sĩ Bắc (1971, trú tại tổ 1 phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Duy Niêm (1980, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng, đã bị Công an Vĩnh Phúc bắt trong một vụ đánh bạc), Lê Nguyên Trưởng (1985, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh, đã bị Công an Đông Anh bắt về hành vi bắt giữ người trái pháp luật trong vụ án khác), Đặng Anh Cương (1985, trú tại thị trấn Cát Hải, Hải Phòng) và Bùi Văn Ninh (1957, trú ở Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng).



Ngoài ra, cơ quan công an đang truy bắt Trần Quốc Việt (1988, ở cụm 3 tổ Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng) đã bỏ trốn sau khi tham gia gây án.Trước đó sáng 24-8, một người dân tại Sóc Sơn phát hiện ở khu vực xã Minh Phú có một thi thể nam giới bên đường. Cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhường (1977, trú tại ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Hà Nội), nhân viên ngân hàng Techcombank. Qua điều tra, cơ quan công an xác định do không được chia tài sản nên Nguyễn Thị Chinh (mẹ kế anh Nhường) đã nhờ Dương Quang Thái “xử lý” anh Nhường.



Thái thông qua Niêm để tìm người thực hiện việc này và được nhóm của Bắc đồng ý với giá 150 triệu đồng. Đầu tháng 8-2010, khi Chinh dọn nhà tìm thấy một lọ thuốc độc nên nảy sinh ý định sát hại anh Nhường bằng thuốc độc. Chinh đã gặp Bắc để đưa lọ thuốc, ảnh anh Nhường và 20 triệu đồng đặt cọc. Đến ngày 21-8, cả nhóm biết anh Nhường chuẩn bị lên Thái Nguyên gặp Chinh để họp về việc chia tài sản nên đã hẹn nhau để “xử lý” anh Nhường. Sáng 22-8, cả nhóm lên đến Thái Nguyên, phát hiện anh Nhường liền ép lên xe, ép uống thuốc độc do Chinh đưa. Khi anh Nhường chết, các nghi phạm đem ném thi thể ở khu vực Dốc Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.



Theo M.QUANG (TTO)