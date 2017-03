Thuê khách sạn chứa xe gian

Để tiêu thụ được số tài sản trộm cắp này, chúng móc nối với các đối tượng ở các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia như Bình Phước, Tây Ninh và đưa các xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ.



Tang vật



Nguyễn Văn Năm cầm đầu đường dây

Từ đầu năm 2011, Nguyễn Văn Năm (SN 1983, ngụ ấp 3, xã Hưng Phước, H. Bù Đốp), Dương Thị Tâm (vợ Năm), Sang (anh ruột Năm) đứng ra tổ chức đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh. Cả ba đều có hộ khẩu ở huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước, câu móc với các chủ khách sạn Hồng Đô, Long Trang... địa bàn P. An Bình, khách sạn Hương Thủy Tiên ở P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương dùng khách sạn làm địa điểm tập kết xe trộm được ở các nơi đem về bán. Tại đây các đối tượng thuê người vận chuyển (“chẻ” xe) về Bù Đốp cho Năm, Tâm, Sang để đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Từ chứng cứ thu thập được, ngày 15-7-2011 cơ quan điều tra CA TX. Dĩ An, Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Năm khi y đang lẩn trốn tại Bến Tre, cùng Đinh Công Thìn, Nguyễn Văn Hội, Bùi Quang Triêm, Võ Văn Thân, Bùi Khắc Quang, Bùi Thành Đô... (đối tượng thu gom xe); Nguyễn Văn Thành, Võ Quốc Hải, Lê Thị Liên, Võ Ngọc Ánh... (đối tượng “chẻ” xe); Chu Thế Hà (SN 1986), Chu Thị Mùi (SN 1968), chủ khách sạn Long Trang và Tà Rim, đối tượng tiêu thụ xe người Campuchia.

Theo cơ quan điều tra, Năm móc nối với chủ khách sạn Long Trang tại P. An Bình dùng khách sạn làm điểm tập kết xe từ các đối tượng trộm mang về. Nếu không kịp đưa đi tiêu thụ, các xe gian được gửi vào bãi xe của khách sạn với giá 100.000 đồng/xe/ngày. Năm còn ứng trước 40 - 50 triệu đồng cho Hà và Mùi để chi phí mua xe gian, trả tiền thuê phòng cho các đối tượng trong đường dây ăn ở tại khách sạn. Năm giao cho Đinh Công Thìn “chẻ” xe từ khách sạn về Bù Đốp với giá từ 700.000 - 900.000 đồng/xe, đồng thời có nhiệm vụ kiểm tra xe do bọn trộm đem về và báo giá cho Năm biết để mua. Sau đó, Thìn được Năm tin dùng chuyển về Bù Đốp làm nhiệm vụ canh đường (đề phòng công an khi xe gian trên đường về điểm tập kết).

Ngày 24-6-2011, Năm chỉ thị Lê Thị Liên “chẻ” xe về cho y. Khi vừa rời khách sạn Long Trang được 400m, Liên bị trinh sát bắt giữ. Từ đầu mối này, một đường dây trộm xe, tiêu thụ với nhiều băng nhóm bất hảo tham gia đã sa lưới. Tính đến cuối tháng 11-2011, CA bắt giữ được 29 tên trong đường dây. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số xe máy trộm cắp và đem qua Campuchia tiêu thụ lên tới 1.400 chiếc.

Theo GIA MINH (CATP)