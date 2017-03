Thuê khách sạn để giết người

Nguồn tin từ Công an Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, khoảng 01 giờ ngày 30/11, tại nhà nghỉ 777, tọa lạc số 201/B, đương Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, thành phố Mỹ Tho do chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1968) ngụ tại số 22/2, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, thành phố Mỹ Tho làm chủ, có 02 người thanh niên đến thuê phòng nghỉ qua đêm.



Chị Hạnh hỏi giấy tờ tùy thân thì hai người này nói là quan hệ cha, con đi lỡ đường không mang theo giấy tờ nên thế giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, biển số: 63T1-9983 hiệu Yamaha, loại LEXAM do Lê Đoàn Duy ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông đứng tên.



Đến khoảng 02 giờ cùng ngày, một người đến lấy xe mô tô và đến phòng tiếp tân gặp chị Hạnh yêu cầu lấy lại giấy chứng nhận đăng ký. Chị Hạnh không đồng ý và hỏi người thanh niên còn lại đâu, thì người thanh niên này bỏ chạy.



Do nghi vấn, chị Hạnh đến phòng 2 thanh niên đã thuê thì phát hiện người thanh niên còn lại nằm bất tỉnh trên giường, có gối đậy lại trên mặt và trên vùng đầu có rất nhiều máu và đang trong tình trạng nguy kịch.



Công an Thành phố Mỹ Tho đang phối hợp đơn vị chức năng đang xác minh, điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng gây án.





Theo Q.M (VTC News)