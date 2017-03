Thuê khách sạn để trộm cắp tài sản

Tối 20-10, nhân viên bảo vệ thấy Giang ra khỏi khách sạn, đã bí mật kiểm tra phòng nghỉ của vị khách này, phát hiện tại đây có 1 cuốn phim chụp ảnh đã bị tháo hỏng. Cùng lúc này nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc mất trộm máy ảnh và máy ĐTDĐ của một khách nước ngoài thuê phòng tạm trú ở khách sạn. Chiếc máy ảnh bị mất là loại chụp bằng phim. Khi vị khách tên Giang quay trở lại khách sạn đã bị các nhân viên bảo vệ giữ lại, báo cho công an quận (CAQ) Hoàn Kiếm.

Tại CAQ Hoàn Kiếm, qua xem xét CMND do Giang sử dụng, các chiến sỹ công an phát hiện người trong ảnh không giống với Giang. Biết không thể chối tội, đối tượng này thú nhận tên thật là Hoàng Hà Đông (SN 1990-ảnh), trú ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; giấy CMND mang tên Giang là do Đông trộm cắp được tại một nhà nghỉ ở TP Thái Nguyên. Khi đến thuê phòng ở khách sạn 29 Hàng Trống, Đông quan sát thấy phòng của một khách nước ngoài không có người, hắn đã mở cửa vào bên trong lấy trộm 1 máy ảnh và 1 ĐTDĐ.

Sau đó, Đông mang máy ảnh đi bán, lúc về thì bị nhân viên bảo vệ khách sạn giữ lại, bàn giao cho cơ quan công an. Kiểm tra trong người Đông, cơ quan công an còn phát hiện, thu một số giấy tờ tùy thân của một số người khác. Qua đấu tranh, Đông khai nhận, cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 26-9-2010, Đông thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Đào.

Thời gian lưu trú tại đây, Đông đã lấy trộm của nhân viên khách sạn một máy tính xách tay cùng một số giấy tờ của khách thuê trọ rồi bỏ trốn. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đề nghị ai có thông tin thêm về vụ trộm cắp như trên, thông báo tới Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CAQ Hoàn Kiếm, gặp điều tra viên Hoàng Xuân Hiếu. ĐT: 0922559886.

Theo Trung Hiếu (ANTĐ)