Thuê “kiều nữ” vận chuyển heroin

Ngày 24/5, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can là Nguyễn Thị Phước, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, hướng dẫn viên du lịch và Hà Thị Ngô, trú tại Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM, sinh viên một trường đại học ở TP HCM về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/8/2009 vào thời điểm này tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phát hiện 2 đế dép Nguyễn Thị Phước đang đi có nghi vấn. Qua kiểm tra đã xác định bên trong 2 đế dép này chứa gần 147g heroin. Tại cơ quan Công an, Phước khai đôi dép trên là do Hà Thị Ngô trực tiếp giao và cất giấu ma túy để Phước đưa sang Trung Quốc.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Ngô. Qua khám xét đã thu giữ 151g heroin cất giấu trong cuốn sách bìa cứng. Cơ quan chức năng đã giám định kết luận chất bột thu giữ của Phước và Ngô là heroin.

Theo lời khai 2 đối tượng: Vào khoảng tháng 6/2009, Phước từ Đà Nẵng vào TP HCM đã gặp Kelvin, quốc tịch Nigeria (quen biết qua mạng Internet), qua đó đã giới thiệu Phước gặp Ngô.

Từ mối quan hệ này, ngày 11/8/2009, Kelvin và Ngô đã mua vé máy bay cho Phước và tối ngày 17/8/2009 Kelvin đã đưa đôi dép cất giấu sẵn ma túy bên trong cho Ngô và Ngô đã chuyển đôi dép này cho Phước để chuyển sang Trung Quốc. Đồng thời Phước được Kelvin hướng dẫn lịch trình bay sang Trung Quốc và trả công 300 USD. Khi Phước vào khu vực kiểm tra an ninh của sân bay đã bị bắt.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 17/7/2009 Kelvin thuê Ngô với giá 500 USD rồi mua vé máy bay cho Ngô sang Ấn Độ, quá cảnh tại Malaysia, đến ngày 18/7/2009, Ngô đến sân bay Ấn Độ liên hệ điện thoại với một người đàn ông tên là Chriss do Kelvin bố trí trước đón về nhà.

Vài ngày sau người này đã mua một số hàng hóa và một cuốn sách tiếng Anh bìa cứng cất giấu heroin trong bìa cuốn sách nêu trên, đến ngày 27/7/2009, Ngô đưa cuốn sách này về Việt Nam cất giấu tại nơi ở, bị Công an khám xét thu giữ.

Như vậy, Kelvin là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy đã thuê "kiều nữ" Phước và Ngô trả công hậu hĩnh. 2 người này đã tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam để đưa sang nước thứ 3. Số ma túy được cất giấu vào đế dép, bìa cuốn sách để che giấu cơ quan chức năng.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)