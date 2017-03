Thuê loa hát nhạc sống trên biển, hai du khách bị đánh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 20-7, anh Nguyễn Khải Hoàn và anh Nguyễn Văn Tất cùng nhóm bạn ra ngồi nhậu ở vỉa hè khu vực Bãi Sau. Trong lúc nhậu, nhóm của anh Hoàn đã thuê dàn loa của một thanh niên địa phương để tự “hát với nhau” cho vui. Nhóm đã đưa trước 100.000 đồng cho người chở loa tới.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nhóm anh Hoàn dừng cuộc vui, tính tiền ra về. Tuy nhiên, lúc này người thanh niên cho thuê loa yêu cầu nhóm anh Hoàn phải trả thêm 450.000 đồng. Phía anh Hoàn thì cho rằng chỉ mới hát được mấy bài rồi nghỉ nên giữa hai bên cự cãi to tiếng. Mặc dù sau đó bạn anh Hoàn đã trả thêm 450.000 đồng nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn. Tiếp theo, nhóm thanh niên khác khoảng 5-6 người có thể là bạn của người thanh niên cho thuê loa chạy tới dùng hung khí đuổi đánh, đâm nhóm anh Hoàn. Yếu thế, cả hai bỏ chạy xuống mé biển nhưng vẫn bị truy đuổi. Hậu quả: Anh Hoàn, anh Tất bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Lê Lợi.

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã lấy lời khai của các bên cùng lời khai nhân chứng. Công an cũng đã xác định được nhóm thanh niên cho thuê loa. Trong tối 20-7, một số nghi can gây thương tích cho anh Hoàn, anh Tất đã ra trình diện tại Công an TP Vũng Tàu.

T.KHÁNH