Thuê mô tô “xịn” rồi chiếm đoạt

Theo ông Khoa, vào tháng 7-2014, ông có cho Tín thuê chiếc mô tô thể thao Ducati Monster 795 (biển số 59A3-021.28). Sau đó khi đến hạn trả xe thì Tín biến mất cùng chiếc xe, không liên lạc được nên ông Khoa gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan công an đã nhiều lần mời Tín làm việc nhưng Tín đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ai phát hiện Tín và chiếc xe trên đề nghị thông báo cho công an địa phương hoặc Công an quận Tân Bình theo số điện thoại 08.38445021-0918879091.

LƯU NGUYỄN