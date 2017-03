Thuê người ép con nợ viết giấy bán nhà, xe

Người bị hại là bà NTH, Giám đốc Công ty TNHH TP (ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo đó, cho rằng bà H. còn nợ mình 1 tỉ đồng nên Hồ Thị Yến Vy (ngụ TP Biên Hòa) thuê Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Bình, Võ Minh Sen, Nguyễn Hoàng Quốc Dũng (cùng ngụ TP.HCM) và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tìm bà H. đòi nợ. Ngày 6-6-2012, nhóm Ngọc tới nhà bà H. cũng là trụ sở Công ty TP dùng roi điện khống chế bà H. và con trai. Sau đó, chúng lấy tiền mặt, vàng, điện thoại, con dấu của công ty rồi ép mẹ con bà H. tới nhà hàng Trúc Vân (Long Thành, Đồng Nai) để gặp Vy (chủ nhà hàng).

Vy ép bà H. viết giấy nhận nợ, tự nguyện giao xe, nhà, con dấu công ty. Sau đó, theo lệnh của Vy, Ngọc cùng đồng bọn khống chế đưa mẹ con bà H. về nhà lấy giấy tờ nhà. Tuy nhiên, nhóm Ngọc đã đưa mẹ con bà H. về căn nhà Ngọc thuê tại huyện Cần Giuộc, Long An tạm giữ. Chúng yêu cầu bà H. gọi điện thoại cho người thân mang tiền tới chuộc. Tuy nhiên, người thân bà H. nói không có tiền nên hôm sau nhóm bắt cóc thả hai mẹ con bà H. về. Sau đó, bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Hay tin, nhóm của Ngọc bỏ trốn.

Một thời gian sau, nhóm của Ngọc bị Công an TP.HCM bắt giữ do liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật khác. Từ đây, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu củng cố lại hồ sơ vụ bắt giữ mẹ con bà H. và quyết định truy nã Hồ Thị Yến Vy và Nguyễn Hoàng Quốc Dũng để xử lý theo pháp luật.

TRÙNG KHÁNH