Thuê người tạt axit bồ của chồng

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/10/2010, khi chị đang ngủ thì con gái nạn nhân là Đỗ Thị Lan nghe tiếng kêu cứu của mẹ. Lan đã chạy ra sân kêu cứu. Bà con xóm giềng nghe thế chạy đến đưa chị Ghi tới Bệnh viện Đa khoa huyện nhưng do vết thương quá nặng nên chị Ghi đã tử vong vài phút sau đó. Nguyên nhân tử vong được xác định là bị bỏng axit.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau kịp thời có mặt tại hiện trường. Cùng với nhiều tài liệu thu thập được, Công an địa phương nhận định đây là vụ án xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông.

Lâm Thị Đẹp - kẻ chủ mưu gây ra cái chết của chị Ghi

Chưa tới hai ngày sau khi xảy ra vụ án, một số đối tượng được Công an huyện Phú Tân triệu tập. Trong số này có Huỳnh Trung Nhận (26 tuổi, người địa phương). Trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, chiều 31/10, Nhận đã cúi đầu nhận tội. Đêm đó, hắn cùng hai tên Trần Văn Chọn (19 tuổi) và Hồ Chí Tính (18 tuổi, cùng địa phương) đã làm theo sự thuê mướn của bà Lâm Thị Đẹp (46 tuổi, người cùng địa phương).

Sau khi bị bắt khẩn cấp, tên Chọn khai khoảng 19 giờ ngày 28/10/2010, bà Đẹp đem một chai nói là axit lỏng đến nhà hắn. Lúc này, hai cũng đã có mặt. Bà Đẹp ra giá 3 triệu đồng cho 3 tên (trong đó có Nhận và Tính) nếu "tạt chai nước này vào mặt con Ghi. Sau khi nhận lời, cả 3 mò tới nhà của chị Ghi. Hai tên Tính và Chọn đứng ngoài đường canh; còn Nhận lẻn vào nhà tạt axit.

Bà Đẹp ngay sau khi bị bắt khẩn cấp cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình là do nghi ngờ chồng bà - ông Hồng Phát Lợi, có quan hệ lén lút với chị Ghi nên đã mua axit, thuê 3 đối tượng kể trên ra tay…

Theo B. Huyền - Q.T (CAND)