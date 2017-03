Thuê người ‘xử’ chồng

Tại cơ quan công an, bà Lan cho rằng mình không có ý định sát hại chồng. Chỉ vì nhận thấy chồng mình có quan hệ tình cảm bất chính và đi nhà nghỉ với người phụ nữ khác nên bà nhờ Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Anh Tú theo dõi hành tung của chồng mình để bắt quả tang, chụp lại hình ảnh, thu thập bằng chứng chồng ngoại tình.



Bà Dương Thị Lan và hai nghi can có liên quan trong vụ án mạng thuê người sát hại chồng. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Lan đã gặp Mai để trao đổi việc lập kế hoạch theo dõi chồng mình, đồng thời đưa trước cho Mai 25 triệu đồng và hứa sẽ thưởng thêm khi xong việc. Sau đó Tú và Mai rủ thêm Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Thu Thùy cùng tham gia.

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận để khỏi mất thời gian theo dõi ông Lường, Mai đã chủ động làm quen nhờ ông Lường xin việc ở một khu công nghiệp. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, ông Lường đã rủ Mai đến một nhà nghỉ để nói chuyện, lập tức Mai đồng ý.

Trưa 21-6, Mai nhờ Nguyễn Thị Thu Thùy đóng thế vai “cô gái xin việc” mà ông Lường vẫn hay nhắn tin qua điện thoại đến nhà nghỉ An Kiều, rồi gọi điện thoại báo cho ông Lường đến. Mặt khác, Mai cùng đồng bọn phục sẵn chờ “con mồi” xuất hiện. Khi ông Lường vào nhà nghỉ, Mai gọi Dương và Hải đến đánh ghen theo đúng “kịch bản”.

Hải và Dương đã liên tục đánh đập, hành hung ông Lường dẫn đến ông tử vong. Sau khi gây án, nhóm đánh thuê thông báo cho bà Lan, rồi lên taxi bỏ đi.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ năm đối tượng có liên quan trên, đồng thời bắt giữ bà Lan để làm rõ vai trò chủ mưu trong vụ án.