Thuê nhà, hiếp dâm luôn bé gái con chủ

CATP Đồng Hới vừa bắt giữ Lê Tân Chi (SN1982), ở thôn 4, xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có hành vi hiếp dâm trẻ em.



Trước đó, khoảng 13h15 ngày 8/2, lợi dụng chị H.T.T.T, ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới đi vắng, chồng chị T đang ngủ, Chi đã vào nhà chị T chơi rồi nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N.T.A.L (SN 2004, là con gái chị T), học trường tiểu học số 2 Nam Lý, khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu L thì bị chị T về nhà phát hiện và bắt quả tang.



Được biết, Chi thuê ki ốt của gia đình chị T để mở cơ sở may nệm, bạt. Đối tượng Lê Tân Chi cũng đã có vợ và 2 con.Hiện vụ án đã được Công an TP Đồng Hới chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xử lý theo thẩm quyền.



Theo ANTĐ, Bee.net