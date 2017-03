Thuê ô tô đi trả thù cho em

Chiều 15/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu cho biết: Trong đêm 14/12, lực lượng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã kịp thời ngăn chặn một nhóm giang hồ sử dụng đao kiếm tự tạo, thuê ô tô đi gây án. Nhóm giang hồ này là những đối tượng có tiền án tiền sự khắp nơi tụ tập lại với nhau tạo thành nhóm gây bất ổn về ANTT tại địa phương.

Theo thông tin từ CQĐT, đêm 14/12, tại nhà trọ tổ 46, phường Hòa Minh đã xảy ra cãi vã, xô xát giữa Hạ Ngọc Vỹ (22 tuổi, trú tại xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) và một số sinh viên thuê trọ. Vỹ cho rằng có một sinh viên nào đó ăn trộm đồ của mình, liền nghi ngờ và tra hỏi các sinh viên. Khi bị các sinh viên lấn át, Vỹ liền điện thoại cho anh trai mình là Hạ Ngọc Vi (23 tuổi) đến xử số sinh viên này.



Các đối tượng bên xe ô tô đi gây án.

Lúc này băng của Hạ Ngọc Vi đang nhậu ở Hội An. Nghe tin em trai cầu cứu, y liền thuê một chiếc ô tô cùng 8 đối tượng khác mang mã tấu, dao, kiếm chạy ra Đà Nẵng để xử lý. Khi tới cách dãy nhà trọ khoảng 100 mét, nhóm này đậu xe bên đường và đi bộ vào để tránh sự phát hiện của các sinh viên.

Một số người dân thấy 9 đối tượng mang dao kiếm đi đến nhà trọ ngay lập tức điện báo Công an phường. Khi nhóm đối tượng này vào tới nhà trọ và chuẩn bị màn đâm chém thì các trinh sát ập vào và bắt được 8 tên. Tại hiện trường các trinh sát thu giữ một xe ô tô mang BKS 43S-0722 và 1 kiếm dài gần 1m.



Tang vật cây kiếm dài gần 1m bị thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, ngoài tên Hạ Ngọc Vi, 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Sơn (29 tuổi, trú tổ 12, phường Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng), Hà Huy Cường (30 tuổi, trú tổ 10, phường Cẩm Phô, Hội An), Trần Quang Phước (22 tuổi, trú phường Tân An, Hội An), Trần Viết Vũ (24 tuổi, trú tổ 38, phường Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thiện Đức (30 tuổi, trú tổ 55 phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Trung Minh Hoàng Sáng (31 tuổi, trú thôn 2, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam), Ngô Văn Phòng (36 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) và một đối tượng tên Thành đã bỏ trốn.

Hiện Công an quận Liên chiểu đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Hoài Thu (CAND)