Thuê ô tô đi trộm liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ Trần Nhật Hoài (ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Đạt (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và hai người khác để điều tra về hành vi trộm cắp. Một người tên Phước ở huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng đang bị công an làm việc để xác minh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, trước và sau Tết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục xảy ra các vụ án trộm đột nhập vào nhà, cửa hàng trộm két sắt, tài sản với cách thức khá giống nhau. Công an các địa phương phối hợp với PC45 và một số đơn vị khác xác minh, sàng lọc đối tượng.



Các nghi phạm tại công an. Ảnh: KL

Qua các nguồn tin, trinh sát phát hiện Hoài có nhiều dấu hiệu bất minh. Hoài từng có tiền án về tội cướp giật và tàng trữ vũ khí trái phép, giao du với một số người vừa ra tù nên theo dõi.

“Hai tháng trước Tết, anh em lên kế hoạch theo dõi nhóm này. Các trinh sát rất mất thời gian vì băng nhóm của Hoài ngụ ở các tỉnh, thành khác nhau, di chuyển bằng ô tô thuê. Đêm 16 rạng sáng 17-2, các trinh sát nắm được thông tin băng này sắp đi ăn hàng nên giăng lưới” - một trinh sát cho hay.

Đến rạng sáng 17-2, PC45 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và CSGT Công an Bà Rịa-Vũng Tàu dừng chiếc ô tô mà Hoài và đồng phạm đang chạy trên đường, đưa cả nhóm về trụ sở làm việc cùng nhiều tang vật dùng vào việc trộm như đoản mở khóa, kềm, dây, bao tay, biển số xe giả...

Tại công an, bước đầu các nghi can khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp trên. Trước khi trộm, nhóm phân công người đi dò la, lên kế hoạch đột nhập. Sau đó nhóm thuê ô tô ở Biên Hòa đi gây án. Khi ra tay, Hoài thường trực tiếp cắt khóa. Khi vào trong, gặp két sắt, tài sản nào có giá trị là khiêng ra xe. Gặp xe máy, nhóm sẽ cử một người lấy luôn. Ngay trong Tết, nhiều cửa hàng điện thoại, nhà dân bị nhóm này vào trộm. Tài sản lấy được các nghi can mang lên chợ Dân sinh (TP.HCM), Long Thành (Đồng Nai) tiêu thụ.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.