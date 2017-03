Thuê sát thủ 500 triệu đồng để bắn chết giám đốc ở Hà Nam

Chiều 8-8, Công an tỉnh Hà Nam đã chính thức thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Lê Hữu Trí, một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tử vong vào ngày 4-7 vừa qua.

Theo đó, sau hơn một tháng điều tra, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (C45) và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ ba nghi can trong vụ án gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam) và Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm tại cơ quan công an cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã lên kế hoạch và thuê Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng.



Ba nghi phạm tại cơ quan công an.

Để thực hiện âm mưu, nhóm này đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nắm được thói quen đi lễ của ông Trí vào các mùng 1 và ngày rằm hằng tháng, các đối tượng đã lên kế hoạch sẽ bắn nạn nhân tại miếu Thổ Thần (thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu). Đạt là người trực tiếp mua súng, sau đó đưa Hoàn vào khu vực Ba Sao để tập bắn và theo dõi nạn nhân.

Đúng như kế hoạch đã vạch ra, khoảng 6 giờ ngày 4-7 (tức mùng 1 âm lịch), Hoàn đến đón Duy rồi mượn xe máy, lấy khẩu súng K54, hai áo chống nắng để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi biết chắc ông Trí đã vào miếu, Đạt nhắn tin cho Hoàn. Chờ ông Trí lễ xong, Hoàn dùng súng K54 bắn liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi hết đạn rồi bỏ chạy đến chỗ Duy đang nổ máy chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt thông báo tình hình rồi hẹn Đạt vào Khu công nghiệp Châu Sơn, đồng thời phi tang tang vật gây án trên đường đi.

Trước thành tích phá án xuất sắc trên, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Đồng thời, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Hà Nam cũng đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án nói trên.