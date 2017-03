Thuê xế hộp rồi làm giả giấy tờ đem bán

Ngày 2/2, Công an quận 2 (TP HCM) cho biết, đã tạm giữ hình sự Trương Thanh Phong (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Trung Dũng (34 tuổi, quận Thủ Đức) và Nguyễn Thanh Tú (42 tuổi, quận 12) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.







Dũng, Phong, Tú. Ảnh: M.T

Dũng, Phong, Tú. Ảnh: M.T



Chiếc xe tang vật. Ảnh: M.T

Chiếc xe tang vật. Ảnh: M.T

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo Quốc Thắng (VNE)



Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2011, anh Thế (32 tuổi, ngụ quận 2) cho một người đàn ông thuê chiếc ôtô Chevrolet tự lái với giá 1,6 triệu đồng trong 2 ngày. Để làm tin, người thuê xe để lại một xe máy, CMND và hộ khẩu.Ngày hôm sau, anh Thế kiểm tra hành trình của chiếc xe cho thuê qua hệ thống định vị thì phát hiện nó đã ngưng hoạt động và bị gỡ bỏ tại một địa điểm ở TP Biên Hoà (Đồng Nai). Gọi điện thoại cho người thuê thì tắt máy nên anh đã đến công an trình báo.Cùng lúc này, công an huyện Cần Giuộc tiếp nhận một nạn nhân báo bị lừa mua chiếc xe Toyota Vios giá hơn 400 triệu của một người đàn ông. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện 2 vụ đều do Phong thực hiện.Cảnh sát đã theo dõi và bắt được Phong đang lẩn trốn tại một chung cư ở phường Tân Phong (quận 7). Phong khai nhận làm theo lệnh của "đại ca" Phan Thế Hùng. Sau khi thuê xe của anh Thế, hắn giao lại cho Hùng và được gỡ thiết bị định vị rồi thay biển số, làm giả giấy tờ đem cầm được 300 triệu. Phong được nhận 80 triệu đồng tiền công.Theo lời khai cùa Phong, cảnh sát bắt giữ Dũng và Tú vì đã đục số khung, làm giả giấy tờ những chiếc ôtô để Phong đem đi cầm cố.Mở rộng điều tra, cảnh sát còn bắt giữ 3 nghi can khác trong đường dây làm giả giấy tờ là Phan Thanh Bình (22 tuổi), Lữ Nguyên Thùy (21 tuổi) và Lữ Hoàng Phi Hổ (19 tuổi, cùng ngụ quận 12).Biết đàn em bị bắt, Hùng đã nhanh chân bỏ trốn. Cảnh sát đang truy bắt và kêu gọi anh ta ra đầu thú.