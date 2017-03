Thuê xe ôm làm giám đốc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

XUẤT KHỐNG HÓA ĐƠN HƯỞNG 3% HOA HỒNG

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, huyện Hà Tiên, Kiên Giang), Trần Hữu Thọ (SN 1968), Trần Thị Mỹ Chi (SN 1990, cùng ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang), Võ Thanh Tuyến (SN 1985, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang), Lâm Tấn Phát (SN 1980), Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1979, cùng ngụ số 235, đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TPHCM) và Võ Phê Rô (SN 1975, ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo. Đối với đối tượng Chi được tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.

Để chiếm đoạt tiền nhà nước, bọn chúng rủ người thân, bạn bè tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi thành lập DNTN Hữu Thành Vinh trụ sở đặt tại huyện Giang Thành, Thọ thành lập tiếp hai doanh nghiệp gồm: DNTN Khánh Ly do con rể là Tuyến, và DNTN Tường Ngọc Vy do con gái là Chi làm giám đốc, trụ sở đặt tại Hà Tiên với ngành nghề kinh doanh mua bán tạp hóa. Trong những lúc đến thăm Huỳnh Văn Trong, Thọ thấy Trong chạy xe ôm liền bày cách cho Trong thành lập Công ty TNHH một thành viên thương mại Huỳnh Trang (trụ sở đóng tại Hà Tiên).

Các đối tượng trên còn tìm đến TPHCM làm quen với Phát cùng vợ là Thủy. Nghe Thọ thuyết trình những khoản lợi nhuận kếch sù từ việc hoàn thuế, Phát và Thủy đồng ý tham gia để được hưởng 3% hoa hồng tổng giá trị hàng xuất khẩu. Hai đối tượng trên lập bốn công ty “ma” (không hoạt động, không trụ sở...) chủ yếu là xuất hóa đơn khống gồm: Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiên Trường, Công ty Lâm Nguyên và Công ty Hoàng Bảo Anh (đều đặt tại TPHCM) do Phát cùng vợ làm giám đốc, xuất hóa đơn khống cho Thọ và Trong số doanh thu khống lên đến 1.100 tỷ đồng.

Có trong tay nguồn hàng “đầu vào” khống, Thọ sang Campuchia gặp bạn là Ngov Heng (ngụ xã KomPong Trach, huyện KomPong Trach, tỉnh Campot). Tuyến rủ thêm anh rể là Meas Chamroeun (ngụ xã Prâykrơ, huyện KomPong Trach, tỉnh Campot), Vil Rung (ngụ huyện Tây Mía, tỉnh Campot), Sang Lok (ngụ TP.Xi Ha Nút). Phát tìm đến gặp Võ Phê Rô làm giám đốc Công ty Phát Đạt (có trụ sở phường Chomchau, quận Doongkoo, TP. Phnom Penh, Campuchia). Các đối tượng này đều là xe ôm, cửu vạn tại nước bạn. Vì vậy, Thọ sử dụng các hóa đơn khống để xuất cho các đối tượng trên ở Campuchia để lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, chiếm đoạt tiền nhà nước gần 110 tỷ đồng. Thọ bỏ túi hơn 74 tỷ đồng, Trong bỏ túi 35 tỷ đồng.

CHIẾM ĐOẠT TIỀN TỶ RỒI BỎ TRỐN

Ngày 9-10-2013, trinh sát Công an tỉnh An Giang ráo riết truy tìm đại diện doanh nghiệp, công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hóa đơn. Phát hiện cơ quan pháp luật tìm hiểu, bọn chúng bỏ trốn. Một lãnh đạo ông an tỉnh An Giang cho biết phấn lớn đối tượng đứng tên doanh nghiệp, công ty trên đều là dân chạy xe ôm, cửu vạn nên công tác truy tìm hết sức khó khăn. Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang phát hiện hàng loạt doanh nghiệp tại khu vực biên giới hoàn thuế xuất khẩu sang Campuchia hết sức bất thường. Năm 2011, 27 doanh nghiệp ở các huyện biên giới hoàn thuế 236 tỷ đồng. Đến nay 2012, lên đến 63 doanh nghiệp hoàn thuế 579 tỷ đồng và 9 tháng năm 2013, 95 doanh nghiệp hoàn thuế lên đến 95 tỷ đồng.

Qua kiểm tra ban đầu, đã phát hiện 40 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng nhưng hoàn thuế xuất khẩu hàng chục tỷ đồng. Kiểm tra 87 doanh nghiệp thì có 46 doanh nghiệp không phát sinh hàng xuất khẩu, 5 doanh nghiệp xin giải thể. Đặc biệt, 23 doanh nghiệp kê khai không phát sinh doanh số xuất khẩu; 15 doanh nghiệp bán hàng nội địa. Một số doanh nghiệp ngưng hoạt động và âm thầm bỏ trốn...



Theo Thiện Thảo (CATP)