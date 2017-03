Thuê xe ôtô bằng giấy tờ giả

Theo lời khai của Sử, một người quen tên NBS (37 tuổi, ngụ phường 8, quận 4) đã bàn với Sử kế hoạch thuê nhà, làm CMND giả, hộ khẩu giả để đi thuê xe ôtô. S. nói nếu thuê được một chiếc xe thì sẽ cho Sử năm triệu đồng, còn tiền thuê xe sẽ do một người tên Tý (chưa rõ lai lịch) lo liệu.

S. làm CMND giả mang tên Lê Dũng, thường trú phường 11, quận Gò Vấp. rồi đưa Sử làm hợp đồng thuê nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Sau đó, Sử đến điểm cho thuê xe ôtô tự lái của anh M. ở quận Tân Phú hỏi thuê chiếc Toyota Camry 2.0 với giá 900 ngàn đồng/ngày, tiền cọc 10 triệu đồng và thế chấp lại hộ khẩu, CMND.

Chiều 18-4, anh M. cho tài xế đem xe Toyota đến giao cho Sử tại căn nhà thuê. Sử đưa xe cho Tý sử dụng. Đến ngày hôm sau, Tý đưa xe lại cho Sử nói xe bị trầy do va quẹt, phải đi đổi.

Sáng 20-4, Sử gặp anh M. để đổi xe khác và đền bù thiệt hại 6,4 triệu đồng cho anh M. Do không còn xe để đổi nên anh M. điện thoại cho anh N. (ngụ phường 6, quận 4) trao đổi về việc Sử thuê xe rồi đưa hộ khẩu, CMND của Sử cho anh N.

Vốn có kinh nghiệm trong dịch vụ cho thuê xe, anh N. cho người đi xác minh thì phát hiện các giấy tờ này đều là giả. Anh N. đã báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM biết sự việc.

Tối 21-4, khi anh N. lái xe đến làm hợp đồng thuê xe và nhận tiền cọc thì PC14 ập vào bắt quả tang S. và Sử.

Hiện Sử bị tạm giữ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục truy xét tên Tý.

Một số điểm cho thuê xe do muốn giao dịch nhanh, không kiểm tra CMND, hộ khẩu nên dễ rơi vào bẫy của các nhóm lừa đảo. Sau khi thuê được xe, chúng làm giả tiếp giấy tờ xe rồi đem đi bán hoặc cầm cố, thế chấp. Số tiền bán xe so ra cao hơn nhiều so với số tiền đặt cọc cho các điểm cho thuê xe.