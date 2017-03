Thuê xe ôtô để đi lừa đảo

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Giang (38 tuổi), ngụ ở huyện Hóc Môn (TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an huyện Định Quán, do làm ăn thua lỗ triền miên, nợ nần chồng chất, sau nhiều ngày đêm suy tính, Lê Thanh Giang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tháng 6, Giang thuê liền một lúc hai xe ôtô hiệu Innova mang BKS 52F-0727 và 52P-1471 của một người ở huyện Hóc Môn và một người ngụ ở quận Gò Vấp (TP HCM) để làm phương tiện đi lừa đảo.



Đến tháng 9, Giang điều khiển xe Innova BKS 52P-1471 đến nhà chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, ở xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) chơi. Tại đây, Giang làm quen với anh Lê Văn Hòa (ngụ cùng ấp với chị Thủy). Tuy chỉ mới quen biết, nhưng bằng tài ăn nói, Giang đã nhanh chóng kết thân với anh Hòa và "những dự án ma" Giang đưa ra đã thuyết phục được anh Hòa móc hầu bao 170 triệu đồng cho Giang vay mượn.



Đến ngày trả nợ cho anh Hòa, tiền không có, thế là Giang nại ra đủ lý do: Đòi nợ chưa được, bán đất chưa ai mua… đến lúc không thể "chây ì" được nữa thì Giang đề nghị "bán bớt" chiếc xe Innova BKS 52P-1471 cho anh Hòa với giá 430 triệu đồng để cấn trừ nợ. Anh Hòa cũng đang có ý định mua xe, nên đồng ý với "phương án" do Giang đưa ra.

Theo thỏa thuận, ngoài số nợ 170 triệu đồng, anh Hòa đưa thêm cho Giang 130 triệu đồng, còn lại 130 triệu đồng anh Hòa sẽ đưa nốt khi Giang giao xe và giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên, sau khi lấy thêm 130 triệu đồng của anh Hòa, Giang đã bỏ trốn cùng với chiếc xe Innova BKS 52P-1471.



Với thủ đoạn tương tự, trước đó (tháng 8), Giang làm quen và mượn của anh Trần Xuân Hy (41 tuổi), ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) 200 triệu đồng, thế chấp cho anh Hy xe Innova BKS 52F-0727 cùng bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngày 1/11, khi anh Hy sử dụng chiếc xe Innova BKS 52F-0727 chở người nhà đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) khám bệnh thì bị Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an TP Biên Hòa mời về trụ sở làm việc và tạm giữ chiếc xe. Tại cơ quan Công an, anh Hy mới biết mình đã bị Lê Thanh Giang lừa. Ngày 3/11, anh Hy gọi điện thoại hẹn Giang đến gặp để thanh toán số tiền Giang đã mượn thì Giang bị Công an huyện Định Quán bắt giữ.



Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý. Theo dư luận, Lê Thanh Giang không chỉ lừa đảo anh Lê Văn Hòa và anh Trần Xuân Hy, mà còn lừa đảo một số người ở các địa phương khác, vậy những ai là nạn nhân của Lê Thanh Giang hãy đến Công an huyện Định Quán trình bá







Theo Thu Thảo (CAND)