Thùng container 40 feet văng ra đường khi xe ôm cua

Sáng 1-12, xe đầu kéo biển số TP.HCM lưu thông trên đường Võ Chí Công (Vành đai Đông cũ) theo hướng từ quận 9 sang quận 2. Đến vòng xoay Phú Hữu (quận 2), tài xế ôm cua để xe quay đầu thì rơmoóc cùng thùng container loại 40 feet dứt ra khỏi đầu kéo; thùng container văng ra giữa đường tạo ra tiếng động đinh tai.



Thùng container văng ra giữa đường khi xe đầu kéo ôm cua.

May mắn, thời điểm sự việc xảy ra có ít phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại đáng tiếc về người. Tài xế may mắn an toàn.



Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, xử lý vụ việc. Một xe cẩu được huy động để di chuyển thùng container. Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết.