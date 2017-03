Khi xe đang chạy thì tài xế phát hiện xe than rực lửa nên cho xe tấp vào lề và gọi điện thoại cầu cứu lực lượng chữa cháy. Mấy phút sau lính cứu hỏa có mặt nhanh chóng phun nước vào bình xăng và thùng xe. May mắn là xe không phát nổ dù cả tấn than trên thùng xe đỏ rực lửa.