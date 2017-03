Thưởng 100 triệu đồng cho hai đơn vị bắt cướp có hàng nóng

Chiều ngày 25/5, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho Công an huyện Tịnh Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh An Giang vì có thành tích triệt phá nhanh băng cướp có súng. Ngoài ra, mỗi đơn vị còn được thưởng 50 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh An Giang, vụ cướp mà PC 45 với Công an huyện Tịnh Biên phối hợp điều tra cùng cảnh sát hình sự TP Phnom Penh và tỉnh Takeo (Campuchia) xảy ra tại nhà ông Chau Thai (55 tuổi) ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang) vào tối ngày 3/4. Đến nay có 4 đối tượng bị bắt, trong đó có 2 người mang quốc tịch Campuchia là Chau Đoc và Hong Sóc Chia cùng ngụ tỉnh ở Takeo. Hai đối tượng này đang bị cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ vì đã khai nhận hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh khai thác, những đối tượng bị bắt còn khai nhận đã sử dụng súng khống chế chủ cơ sở mua bán phế liệu của bà Danh Doi ở Pray Slac (Treang, Takeo) để cướp 1,5 lượng vàng, 3.500 USD, 300 triệu đồng. Đối với vụ dùng súng khống chế cả nhà nông dân Chau Thai, băng cướp này đã lấy đi 6,9 lượng vàng 24k, 1,9 lượng vàng 18k với gần 50 triệu đồng rồi tẩu thoát qua Campuchia. Ông Thai bị đánh gãy xương sườn, chấn thương đầu phải nhập viện cấp cứu.

Đến thời điểm này cơ quan điều tra xác định băng cướp này có tất cả 11 người. 7 đối tượng còn lại đã xác định được danh tính, quê quán nhưng chưa bắt được.

Theo Infonet