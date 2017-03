Thưởng 110 triệu đồng cho biên phòng bắt 69 bánh heroin

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng 30 triệu đồng cho ban chuyên án trên.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 21-11, tại Bản Lỳ, huyện Pẹc, Xiêng Khoảng, Lào, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt quả tang ba người Thái Lan và một người Lào vận chuyển số ma túy trên. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao tang vật và các đối tượng cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra, xử lý theo luật của nước Lào.