(PL)- Sáng 15-8, đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đến chúc mừng thành tích, trao giấy khen của Công an TP.HCM và thưởng hai triệu đồng cho Công an quận Tân Phú vì đã phá án nhanh vụ án giết hai người.

Bí thư Quận ủy Tân Phú Nguyễn Hoàng Năng cũng đã thưởng năm triệu đồng cho tập thể Công an quận vì thành tích này. Tối 12-8, sau 72 giờ gây án, hung thủ Lê Nguyên Trê đã bị Công an quận Tân Phú bắt giữ tại nhà một người thân ở quận 12. XC