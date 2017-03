Thưởng nóng 50 triệu đồng vụ bắt 720 g ma túy đá

Dịp này, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao bằng khen kèm tiền thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng PC47.

Trước đó, trưa 8-7, PC47 - Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp Trần Văn Ô (tự Ô “mỏ nhọn”, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều). Khám xét nhà ở của Ô, công an thu tang vật 720 g ma túy đá tàng trữ trong nhà, đồng thời thu giữ sáu két sắt điện tử (dùng để chứa ma túy đá), 3,7 triệu đồng, máy ảnh, máy quay phim… Qua điều tra, PC47 xác định Trần Văn Ô là “đại lý” cung cấp ma túy đá trên địa bàn.

GIA TUỆ