Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ buôn lậu 10 bánh heroin

(PL)- Ngày 17-1, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và lãnh đạo công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho Ban chuyên án trinh sát 216.P - Công an huyện Than Uyên vì đã có thành tích phá án, bắt giữ Sồng A Mua cùng 10 bánh heroin hôm 16-1 vừa qua.

Dựa trên công tác điều tra, các trinh sát nhận thông tin Sồng A Mua (30 tuổi, trú bản Suối Chèo, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, Sơn La) nghi vấn vận chuyển ma túy, thường xuyên đi lại bằng xe khách tuyến Sơn La-Than Uyên-Lào Cai. Sáng 16-1, lực lượng chuyên án được bố trí tại các chốt đã phân công. Khi Mua lên xe khách biển kiểm soát 26K-8488 đi qua xã Mường Kim, tổ phục kích ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra và kịp thời bắt giữ Mua. Kiểm tra phát hiện trong cặp số màu đen của Mua có 10 bánh heroin và 2,3 triệu đồng, hai điện thoại di động và một số giấy tờ. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. QA