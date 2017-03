Thưởng nóng Cảnh sát đặc nhiệm vật lộn bắt cướp

(PLO) – Ngày 24-3, Đại tá Nguyễn Minh Kha - Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến BV Công an TP thăm hỏi, trao thưởng nóng cho đại úy Nguyễn Văn Chất, Đội CSHS đặc nhiệm, về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm. Theo Đại tá Kha, đại úy Chất là tấm gương để cán bộ chiến sĩ công an TP học tập.