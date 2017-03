Thưởng “nóng” cho lực lượng phá án vụ giết người chặt xác phi tang

Lực lượng phá án được khen thưởng bao gồm 3 tập thể và 6 cá nhân, trong đó gồm có: Công an TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an tỉnh Đồng Nai, 5 chiến sỹ công an và một người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng khen thưởng đột xuất đối với các tập thể cá nhân trên.

Đối tượng Ngô Văn Tâm (trái) và Trần Tự Điển (phải) tại cơ quan điều tra Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 25/12, một số người dân đi tập thể dục đã phát hiện hai bao tải bịt kín miệng có dấu máu tươi ở ven đường một con hẻm KP 2, Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 2 bao tải, bên trong chứa nhiều bộ phận cơ thể của một người đàn ông ngoài 30 tuổi bị cắt rời. Trên phần ngực nạn nhân có hai vết đâm. Nhận thấy đây là vụ giết người nghiêm trọng, ngay lập tức công an T.P Biên Hòa và Phòng khoa học hình sự công an tỉnh Đồng Nai, Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ nghi án. Sau 24 giờ ráo riết điều tra, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp hai hung thủ gây án là Ngô Văn Tâm (20 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu). Tại cơ quan điều tra, cả hai đều khai nhận, do bạn chung phòng là Bùi Văn Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre) hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng nhiều lần không thực hiện. Thấy bạn bội tín, Tâm đã bàn với Điển ra chợ mua dao rồi lên kế hoạch sát hại Liêm. Khoảng 20h ngày 24/12, khi Liêm vừa bước về phòng thì lập tức bị Tâm và Điển khóa trái cửa rồi ra tay giết hại. Sau khi nạn nhân tắt thở cả hai hung thủ đã cắt rời cơ thể nạn nhân thành nhiều bộ phận sau đó cho vào hai bao tải chở đi phi tang. Xong việc, Tâm và Điển về phòng lau chùi hết các vết máu, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Qua quá trình mở rộng điều tra, lực lượng phá án đã bắt Tâm khi hung thủ này đang làm bốc vác tại một kho cảng Đồng Nai. Đối tượng Trần Tự Điển cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Theo Minh Hậu (Dân trí)