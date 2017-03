Thưởng nóng công an bắt nghi phạm chích xung điện cướp 53 lượng vàng

Chiều 10-12, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã trực tiếp tuyên dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh này vì đã có thành tích truy tìm, bắt hai tên cướp trong vụ cướp 50 lượng vàng.

Ngoài ra, giám đốc Công an Phú Yên cũng thưởng nóng các phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71) mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích đấu tranh, triệt phá chuyên án cướp tài sản trên.

Trước đó, ngày 24-11, Công an Phú Yên phối hợp với công an hai tỉnh Khánh Hòa, Thừa Thiên- Huế và Khánh Hòa bắt khẩn cấp hai nghi can gồm Phạm Thanh Đại (30 tuổi, SN 1984, ngụ tỉnh Gia Lai) và Đặng Sỹ Lệ (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Bước đầu, hai nghi can này khai nhận đã cùng Mai Xuân Thanh (29 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gây ra vụ cướp 53 lượng vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên).





Vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn hoảng loạn sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn. Ảnh: TẤN LỘC

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 13-5, ông Nguyễn Kim Dũng (40 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc thuộc xã Hòa Thắng) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Em gom hơn 53 lượng vàng cùng 145 triệu đồng bỏ vào ba túi xách để trong cốp xe mang về nhà.



Chủ tiệm vàng Kim Dũng kể tại vụ cướp tại hiện trường. Ảnh: TẤN LỘC

Khi vợ chồng ông Dũng đang đi trên đường liên thôn, cách nhà khoảng 500m, Phạm Thanh Đại, Đặng Sỹ Lệ, Mai Xuân Thanh đi trên một xe máy từ phía sau lao tới, chích điện vào bà Em làm vợ chồng ông Dũng té xuống ruộng ven đường.

Tiếp đó, ba tên cướp dùng rựa chém tới tấp làm ông Dũng bị thương. Sau đó, bọn cướp mở cốp xe láy ba túi xách đựng vàng, tiền rồi tẩu thoát. Hiện nghi phạm còn lại trong vụ cướp là Mai Xuân Thanh vẫn đang lẩn trốn.