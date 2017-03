Thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông phá băng đòi nợ thuê

Cùng việc biểu dương thành tích phá án, thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng thưởng cho Công an huyện Đắk Mil 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông bắt 11 người cùng súng quân dụng, súng thể thao của băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Bước đầu công an xác định băng nhóm này gây ra tám vụ cưỡng đoạt tài sản, phá rừng, đòi nợ thuê… Hiện công an đang mở rộng điều tra.