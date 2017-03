Thưởng nóng lực lượng phá án vụ nhà dân liên tục bị đốt cháy

Cụ thể, ngày 18-11, ông Trần Thanh Hùng (ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lần hai đến các cơ quan báo chí và chức năng tại TP Đà Nẵng về tình trạng nhà mình liên tục bị kẻ lạ đốt nhà.

Theo trình bày của ông Hùng, gia đình ông có cho ông Lê Mậu Minh (31 tuổi, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) thuê mặt bằng mở quán cà phê Bằng Lăng trong khuôn viên nhà được ba năm nay. Cũng trong khoảng thời gian này, quán cà phê nhiều lần bị kẻ xấu “phóng hỏa” phá hoại tài sản thiệt hại ước tính khoảng 5,5 triệu đồng.

Cụ thể, lần thứ nhất vào cuối năm 2013, kẻ xấu lẻn vào đốt mái hiên. Và trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến nay lại tiếp diễn ba vụ phóng hỏa nhằm vào quán cà phê. Trước sự việc này, dư luận hết sức lo lắng vì không thể tìm ra được thủ phạm.

Công an quận Ngũ Hành Sơn báo cáo quá trình phá án. Ảnh: LÊ PHI

Tại cuộc khen thưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho hay sau khi tiếp nhận đơn thư cầu cứu vào ngày 18-11-2015, lực lượng công an quận này đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Kết quả sau ba ngày liên tục truy xét, đến ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã làm rõ nghi can gây ra vụ việc trên là Lê Tấn Việt (25 tuổi, trú tổ 14, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, Việt khai nhận: Khuya 17-11-2015, sau khi đi nhậu về, Việt lấy chiếc can đựng khoảng 1 lít xăng dùng để chạy máy nổ đi bộ đến trước quán cà phê Bằng Lăng rồi đổ xăng ra phía trước hiên quán và dùng bật lửa gas đốt rồi về nhà ngủ.

Trước đó, vào rạng sáng 10-11-2015, Việt lấy một bình nhựa loại 300 ml rồi mở ống xăng xe máy của của mình lấy một ít xăng, sau đó đi đến trước quán cà phê Bằng Lăng đổ xăng phía trước quán đốt rồi bỏ về nhà ngủ.

Theo đó, động cơ dẫn đến Việt thực hiện các hành động trên là do Việt cũng có quán cà phê gần đó nhưng trong quá trình buôn bán thì quán Bằng Lăng của anh Lê Mậu Minh hạ giá bán thấp hơn quán của Việt nên khách bỏ quán của Việt tới quán của anh Minh. Việt bực tức vì mất khách nên đã dùng xăng đốt quán của anh Minh nhằm mục đích dằn mặt. Việt hoàn toàn không có ý định xâm hại đến tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của anh Minh.

Thưởng nóng cho lực lượng phá án thành công. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, kết quả điều tra ban đầu cũng xác định ngoài vụ việc nêu trên, trước đó vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Lê Quang Vĩnh (32 tuổi, anh trai của Việt) cũng đã có hành vi dùng kéo cắt dây đèn LED trang trí và tấm bạt che tại quán Bằng Lăng vì bực tức.

“Hiện cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt và đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật” - Đại tá Tùng nói.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Trần Mưu cho rằng với tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, rất sợ TP đáng sống trở thành TP đáng sợ. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy việc trấn áp tội phạm được Ban Giám đốc Công an TP chú ý và hết sức quan tâm.

“Việc Công an quận Ngũ Hành Sơn phá án nhanh, giải tỏa được sự hoang mang của dư luận là thước đo trách nhiệm của lực lượng công an. Khi sự việc xảy ra thì giải quyết được ngay. Làm công an thì phải nghe dân nói và làm dân tin. Nếu không nghe dân nói và làm dân không tin thì đó là điều đáng lo sợ” - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Trần Mưu cho hay.

Ông Mưu cũng chỉ đạo ngay bây giờ Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng làm đủ thủ tục tố tụng, đưa nghi can lên Trại giam Hòa Sơn và hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra xét xử công khai.

Trong khi đó, ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, khen ngợi trong thời gian ngắn mà công an quận khám phá được vụ án là hết sức hoan nghênh. “Để khích lệ sự mưu trí khám phá án thành công, Thường trực Quận ủy quyết định biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng phá án công an quận. Ngoài ra, quận quyết định hỗ trợ thêm năm xe mô tô cho công an quận để tuần tra, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm trên địa bàn” - ông Bằng nhấn mạnh và cho rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn phải phát huy tốt hơn nữa để phục vụ nhân dân.