Thưởng 'nóng' vụ bắt 4 kẻ phá rối điểm bầu cử

Lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm Võ Thiện Chí, Trần Quốc Toản, Trần Thanh Bình và Võ Khắc Sinh (cùng trú tại Phù Mỹ, huyện Tây Sơn, Bình Định) khi chúng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/8.



Trước đó, tối 21/5 (trước ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016), 4 đối tượng trên đã uống rượu say và đến gây rối tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định).



Nhóm côn đồ này tiếp tục dùng dao, gậy, tấn công lực lượng công an đến thi hành nhiệm vụ làm bị thương một số chiến sĩ và đập phá xe công vụ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 16/6, cơ quan điều tra công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã phát lệnh truy nã 4 đối tượng có hành vi gây rối nêu trên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.





Theo Nguyễn Hoàng /TTXVN/Vietnam+