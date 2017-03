Thượng sĩ nổ súng làm chết người bị đình chỉ công tác

Chiều 12/11, một lãnh đạo phòng PX15 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (23 tuổi) đang bị tạm giữ tại công an tỉnh và đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến cái chết của một người dân.

Hai ngày trước, anh Tùng cùng nhiều cảnh sát hình sự công an huyện Yên Thế ập vào sới bạc đá gà tại gia đình ông Nguyễn Tiến Dương (51 tuổi, phố Thống Nhất). Nhà chức trách khống chế hàng chục người, thu giữ 25 điện thoại, 27 xe máy, hơn 20 triệu đồng cùng 5 con gà chọi.

Cổng ra vào sới gà tại nhà ông Dương. Ảnh: Hà Anh.

Trong khi những người khác bị khống chế, ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi ở phố Gia Lâm, Bố Hạ) đã bỏ chạy về phía cánh đồng. Thấy vậy, thượng sĩ Tùng bắn chỉ thiên và đuổi bắt.

Nguồn tin cho biết, theo lời khai ban đầu của cảnh sát này, chạy được khoảng 100 mét thì tóm được ông Lợi. Trong lúc giằng co, súng anh Tùng cầm trên tay bị cướp cò, viên đạn trúng vai trái khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Trong biên bản giám định pháp y do người nhà cung cấp, trước khi được khám nghiệm tử thi, 2 tay nạn nhân Lợi có còng khóa số 8. Tuy nhiên, theo một cán bộ công an tỉnh trước khi bắn súng chỉ thiên và sau khi nạn nhân gục ngã ở bờ ruộng, cảnh sát không hề còng tay ông Lợi.

Nguồn tin này tiết lộ với chúng tôi, khi ông Lợi được đưa đến bệnh viện, gia đình nạn nhân yêu cầu công an phải cho còng tay lại mới cho khám nghiệm. "Vì sự ổn định trật tự, lãnh đạo tỉnh đã chấp nhận lời yêu cầu này để tiến hành làm rõ vụ việc...", vị này nói và cho biết, hình ảnh ông Lợi trong tình trạng còng số 8 được phát tán ngay sau đó.

Một nhân chứng sống gần hiện trường kể lại sự việc. Ảnh: Hà Anh.

Một ngày trước, đại tá Nguyễn Văn Chức, Chánh văn phòng công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an. Ông Chức cho hay, quan điểm của công an tỉnh ai sai đến đâu xử đến đó, không bao che và sẽ điều tra vụ việc khách quan.

Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng từng học tại Trung học Cảnh sát Nhân dân, vào ngành tháng 10/2009. Công an tỉnh khẳng định, trong quá trình công tác anh Tùng không có điều tiếng gì.

Theo Bích Ngọc (VNE)