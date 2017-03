Thượng sỹ cảnh sát giúp phạm nhân vượt ngục

Ngày 27/10, Cục điều tra Viện KSND Tối cao đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Võ Đức Thịnh (22 tuổi), nguyên thượng sỹ Đội cảnh sát bảo vệ - Thi hành án hình sự, công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) về hành vi đánh tháo người đang bị giam.



Cuối tháng 3, trong khi chờ dẫn giải về trại giam, hai can phạm Bùi Văn Thảo (bị TAND huyện Tư Nghĩa tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản) và Phạm Hoài Bảo (bị kết án 36 tháng tù về tội không chấp hành các quy định hành chính của cơ quan nhà nước) đã cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Sau vài ngày phát lệnh truy nã, Bảo đã bị cảnh sát tóm gọn. Khoảng 2 tháng sau, Thảo cũng bị hàng trăm cảnh sát vây bắt khi dùng vũ khí khống chế một người dân để cướp và tống tiền.



Tại cơ quan điều tra, hai phạm nhân trên khai được thượng sỹ Võ Đức Thịnh giúp đỡ trong quá trình vượt ngục. Cụ thể, trong thời gian chờ dẫn giải về trại giam Kim Sơn, Thảo làm quen và đặt vấn đề nhờ Thịnh tạo điều kiện để trốn khỏi nơi giam.



Lúc đầu, Thịnh không đồng ý và còn động viên Thảo cải tạo tốt để được giảm án. Song nhiều lần nghe Thảo thuyết phục, kể lể về hoàn cảnh gia đình và hứa sẽ trả ơn suốt đời… Thịnh đã chấp thuận.



Thảo đã hướng dẫn cho Thịnh cách lấy bánh xà phòng in chìa khóa, hoặc đổi ổ khóa rồi đem đi đánh thêm chìa. Thực hiện kế hoạch, sáng 26/3, Thịnh đã đánh tráo ổ khóa buồng giam của Thảo và Bảo đem đi đánh thêm chìa, rồi đưa qua lỗ cơm vào buồng cho 2 can phạm này.



Trưa hôm sau, khi hầu tòa về, lợi dụng lúc vắng người, Thảo và Bảo đã cùng nhau mở cửa buồng giam, trèo tường trốn khỏi nhà tạm giữ. Họ lấy trộm xe máy của một gia đình ven đường làm phương tiện đi lại.



Trước khi giúp 2 phạm nhân trên vượt ngục, Thịnh từng bị kiểm điểm trách nhiệm vì để một phạm nhân bỏ trốn đến nay chưa bắt được.





