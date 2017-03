Thượng tá công an bị tố "quỵt" tình, tiền

Theo tố cáo của bà Vân (ở huyện Bảo Lâm), giữa năm 2006 bà quen thượng tá Khanh (51 tuổi), công tác tại phòng PA71 Công an tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù ông Khanh đã có gia đình ở TP Bảo Lộc nhưng sau một số buổi gặp gỡ, giữa hai người đã phát sinh tình cảm. Thời gian sau đó ông Khanh thường về nhà bà Vân chung sống như vợ chồng.

Tháng 8/2006, ông Khanh đặt vấn đề với bà Vân là cần 200 triệu đồng để mua đất ở Đà Lạt. Bà Vân đã cho ông Khanh vay số tiền này kèm theo giấy viết tay và thỏa thuận miệng lãi suất 3% một tháng. Ngoài ra trong thời gian chung sống, tháng 3/2008 ông Khanh và bà Vân đã có một con là cháu Trương Quỳnh Như.

Tháng 3/2011 khi tình cảm đã nhạt phai, bà Vân đòi lại số tiền cho ông Khanh vay thì bị từ chối với lý do không vay. Ông thượng tá cho rằng, giấy vay bà Vân 200 triệu đồng là bị bà này cùng 3 người khác ép viết trong lúc say rượu. Ông cũng không thừa nhận là cha đẻ của bé Như. Bức xúc trước việc người đàn ông từ chối trách nhiệm, mới đây bà Vân đã tố cáo toàn bộ sự việc tới lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản xác nhận vụ việc của công an Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Dũng

Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng PA71, nơi ông Khanh đang công tác, thẩm tra, xác minh vụ việc. Kết quả xác minh của đơn vị đúng như nội dung bà Vân đã tố cáo.

Đại tá Nguyễn Văn Tự, Trưởng phòng PA71 Lâm Đồng cho biết, ông Khanh đã có quan hệ tình cảm, chung sống với bà Vân như vợ chồng từ năm 2006 đến tháng 3/2011. Về vấn đề này, ông Khanh đã vi phạm phẩm chất đạo đức của người cán bộ cảnh sát trong lực lượng công an, vi phạm luật Hôn nhân gia đình.

Ông Khanh còn vi phạm quy định của ngành về quản lý sử dụng quân trang vì đã để thất lạc một số quân trang của ngành cấp. Ngày 22/9/2011, phòng PA71 Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản tịch thu số quần áo, quân hàm, quân hiệu của ông Khanh đang để tại nhà bà Vân.

Về số tiền 200 triệu đồng ông Khanh bị tố cáo vay nhưng không trả, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết căn cứ vào giấy vay và hẹn trả nợ do chính nét chữ của ông thượng tá viết thì việc phủ nhận vay tiền của ông là thiếu căn cứ xác thực, không đủ cơ sở để bác bỏ việc vay tiền. Riêng về người con trong thời gian hai người chung sống, để xác định có phải là con ông Khanh hay không, Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đưa cháu bé đi giám định ADN.

Thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với thượng tá Trương Văn Khanh sau khi có phán quyết của tòa án về vụ tranh chấp tài sản giữa hai bên, cũng như kết quả giám định AND của cháu bé Trương Quỳnh Như.

Theo Quốc Dũng (VNE)