Thương tâm: 5 người tử vong vì điện giật ở Bắc Ninh

Sự việc đau lòng xảy ra khoảng 18 giờ 45 ngày 2-6, tại khu vực bãi Soi, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Năm nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Xuân Thủy (37 tuổi, chủ lồng cá); cháu Nguyễn Đắc Khải (14 tuổi), Nguyễn Văn Phan (16 tuổi), Nguyễn Đức Khôi (14 tuổi), Trần Ngọc Quang (12 tuổi, là cháu ruột của anh Thủy), cùng trú tại thôn Đông Xuyên.

Vào thời điểm trên, anh Thủy có đặt lồng nuôi cá dưới khu vực sông Cầu gần nhà. Thấy bốn thanh thiếu niên trên đang tắm sông gần đó nên anh Thủy đã nhờ đến khiêng giúp cây cầu bằng sắt dẫn xuống khu vực lồng cá. Tuy nhiên trong lúc khiêng, cầu sắt trượt vào dây điện nên cả năm người đều bị giật dẫn đến tử vong.



Thi thể năm nạn nhân được bàn giao cho các gia đình để tổ chức lễ an táng (ảnh: Facebook)

Phát hiện sự việc, người dân trong thôn đã nhanh chóng chạy tới hiện trường để cứu các nạn nhân nhưng tất cả đều đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong cùng các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do điện giật.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, ngay trong đêm 2-6, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức lễ an táng.