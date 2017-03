Thương tâm: Ngã xuống đường, nữ y tá bị xe tải cán chết

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Huyền (22 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, làm y tá tại Bệnh Viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn) điều khiển xe máy mang BKS 38K2-3577, từ bệnh viện về nhà trọ.

Khi đi đến đoạn trước chợ Ga Vinh, do tránh một chiếc xe con, chị Huyền bị ngã xe máy, người văng ra đường. Lúc này trên người chị Huyền đang mặc áo mưa nên việc đứng lên gặp khó khăn. Cùng lúc đó, chiếc xe tải mang BKS 98C-051-71 chạy cùng chiều cán vào người chị Huyền khiến chị tử vong tại chỗ.





Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Huyền tử vong. Ảnh: N.D

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP Vinh và Công an phường Quán Bàu đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều cùng ngày, người thân của chị Huyền đã đến nhận thi thể chị đưa về quê làm lễ an táng.