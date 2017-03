Thương tâm: Sưởi than chống rét, bé trai hai tháng tuổi tử vong

Theo lãnh đạo xã Diễn Mỹ cho biết chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Mỹ) vừa sinh con trai chưa được hai tháng tuổi. Ngày 26-1, do thời tiết quá rét, chị Hoa cùng chồng là anh Vũ Văn Hà nhóm than củi trong phòng để sưởi cho ấm.

Tuy nhiên, trong quá trình ngủ, vợ chồng anh Hà, chị Hoa và con bị ngạt khói và khí độc từ chậu than lan ra khắp trong phòng. Hậu quả, con trai gần hai tháng tuổi bị tử vong, vợ chồng anh Hà, chị Hoa phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 27-1, người thân cùng chính quyền địa phương đã làm lễ an táng bé trai trên.

Trước đó, đêm 22-1, trời rét độc, gia đình chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi, ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) vừa sinh con, có nhóm một chậu than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. Đến sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị Dung (chị dâu của chị Nga) sang nhà vợ chồng chị Nga chơi phát hiện chị Nga cùng anh Đậu Công Đức (chồng chị Nga), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và hai đứa con của vợ chồng chị Nga đang nguy kịch. Vợ chồng chị Nga cùng hai con, bà Tiến và chị Hạnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, con gái đầu 18 tháng tuổi của vợ chồng chị Nga đã tử vong do ngộ độc khí khi sưởi than quá nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân trong những ngày rời rét này không nên sưởi than tổ ong và than củi trong phòng ngủ, phòng kín bởi than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO).