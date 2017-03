Thụt két lấy tiền chúc tết sếp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố bị can Võ Đáng, nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) Hội An (tỉnh Quảng Nam), về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can khác từng làm việc ở văn phòng này là Hoàng Thị Cẩm Lai (thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hồng (kế toán) cũng bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Văn phòng ĐKQSDĐ Hội An trực thuộc Phòng TN&MT Hội An được thành lập từ năm 2005. Tháng 4-2013, Phòng TN&MT Hội An kiểm tra thu chi tài chính của đơn vị này ghi nhận số quỹ tồn tại trên sổ sách hơn 1,3 tỉ đồng nhưng trong két sắt chỉ còn hơn 23 triệu đồng. Từ phát hiện này, UBND TP Hội An lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và phát hiện quỹ tiền mặt của văn phòng bị thụt két hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Võ Đáng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: GV

Qua điều tra, Hồng khai nhận từ năm 2008 đến 2012 đã nhiều lần lấy tiền mặt nhưng thủ quỹ không làm thủ tục rút tiền theo quy định. Trong đó, Hồng đã rút hơn 290 triệu đồng tiền mặt để đưa cho Đáng đi chúc tết, đi công tác và cũng lấy một phần tiêu xài cá nhân. Phần này Đáng chỉ nhận đã lấy 67 triệu đồng. Ngoài ra, Hồng còn móc nối với Lai rút tiền mặt của cơ quan để trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng mà hai người vay trước đó. Được thủ quỹ “tạo điều kiện”, Hồng là kế toán cũng “làm lơ” để Lai rút hơn 508 triệu đồng mà không chứng minh được nội dung, mục đích chi. Lấy tiền xong, thủ quỹ Lai và kế toán Hồng chỉnh sửa số dư tiền mặt trong sổ sách, lập chứng từ khống, tăng thêm mức chi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngoài ra, bị can Đáng thừa nhận từ năm 2010 đến 2012 có nhận 70 triệu đồng từ kế toán và thủ quỹ để đi chúc tết và tiêu xài cá nhân. Cụ thể, bỏ phong bì đi chúc tết (từ năm 2010 đến 2012) cho lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo TP Hội An hết 23 triệu đồng, sử dụng cá nhân 33 triệu đồng... Cơ quan điều tra xác định trên cương vị là giám đốc, chủ tài khoản của Văn phòng ĐKQSDĐ Hội An nhưng Đáng nhận tiền quỹ theo thủ tục và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Đáng còn buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc thu chi tài chính để thủ quỹ và kế toán thụt két.

Liên quan đến vụ án, CSĐT cũng đề nghị UBND TP Hội An xử lý trách nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền, ông Nguyễn Trọng Thắng lần lượt là trưởng, phó Phòng TN&MT TP Hội An và hai ông Đinh Quốc Linh, Trần Ngọc Hoàng đều là phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ Hội An…