Thuyền cá đột nhiên phát nổ giữa đêm khuya

Vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 8/7, tại thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khoang tàu và ca bin hư hỏng nặng

Nghe tiếng nổ lớn trên biển, người dân đã chạy ra bãi biển để kiểm tra và phát hiện thuyền đánh cá mang số hiệu BĐ-10406-TS của anh Phan Văn Cảnh (SN 1972, ở cùng thôn) đang neo đậu tại bến thuộc bãi biển thôn Hải Đông đã phát nổ. Vụ nổ đã làm hư hỏng phần ca bin, máy thuyền bị vỡ nát nhiều chỗ, hư hỏng nặng, nước tràn vào thuyền. May mắn không có thương vong về người.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, người dân đã kịp thời báo cáo cho gia đình anh Cảnh và Công an xã Nhơn Hải. Sự việc sau đó cũng được báo lên Công an thành phố Quy Nhơn và Công an tỉnh Bình Định. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Theo Đ. Ngọc - D. Công (Dân trí)