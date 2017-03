Thuyền viên tuồn "hàng nóng" chế súng hoa cải về đất Cảng

Ngày 28-2, Đại tá Nguyễn Văn Nam – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng TP Hải Phòng - cho biết, lực lượng Biên phòng TP đang hoàn chỉnh hồ sơ bước đầu, chuyển hồ sơ, tang vật và 2 đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1983, trú tại đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và Lê Bá Tú (SN 1985, trú tại thị trấn Nam Sơn, huyện Thọ Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là thuyền viên đi trên tàu Sao Kim của Công ty TNHH vận tải biển Thăng Long cho lực lượng công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu 7 khẩu súng.

Nguyễn Đình Cường, Lê Bá Tú cùng số tang vật bị bắt giữ

Trước đó, hồi 20 giờ 30 phút ngày 25-2, tại khu vực Bến Nghiêng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Đồ Sơn phát hiện 2 thuyền viên Cường, Tú đã tàng trữ trái phép 7 khẩu súng hơi và 4 hộp đạn chì không có giấy tờ.

Qua đấu tranh khai thác, Cường và Tú khai nhận, trong khi cùng thuyển sang Indonesia để chở cám mì về Việt Nam, 2 người đã mua số "hàng nóng" trên đem về nước tiêu thụ, kiếm lời.

Sau khi tàu về đến vị trí neo đậu tại phao số 0 hồi 0 giờ ngày 25-2, Cường và Tú mang theo số vũ khí trên, tự ý rời tàu mang vào bờ thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng nhận định, 7 khẩu súng hơi này có thể sẽ được bọn tội phạm hoán thành súng hoa cải.