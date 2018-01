Tịch thu 242 kg vỏ đạn trên xe khách cố thủ tắc đường

Ngày 30-1, ông Trần Đăng Ninh, Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, cho biết: Đã tịch thu 242 kg vỏ đạn, 240 gói shisha và nhiều hàng hóa trị giá 148 triệu đồng trên xe khách mang BKS 51B-151.51 do tài xế Hoàng Văn Lợi (trú xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển.

Ông Ninh cho biết thêm: “Đối với vỏ đạn chúng tôi đã chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An làm rõ, xử lý. Còn 240 gói shisha tịch thu và tiêu hủy. Còn 33 thùng hàng hóa trị giá 148 triệu đồng thì UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định tịch thu, đấu giá sung công. Còn về hành vi gây rối trật tự công cộng của những người liên quan thì Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xử lý”.



Hiện trường vụ xe khách gây tắc đường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 1 giờ sáng 13-10-2017, tại Km 403 quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đội quản lý thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hợp với CSGT trạm Diễn Châu, PC67, Công an huyện Quỳnh Lưu đã yêu cầu xe khách trên của nhà xe Anh Khuyên đang lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM, dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra hàng hóa.



Tuy nhiên, lái xe không hợp tác, sau khi xuất trình giấy tờ vẫn đậu xe giữa làn đường và kiên quyết không rời khỏi vô lăng, không cho tổ công tác lên xe kiểm tra hàng hóa khiến quốc lộ 1A bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

CSGT phải bố trí lực lượng phân luồng đi chung một chiều suốt 4 giờ đồng hồ liền. Mặc dù tổ công tác thuyết phục lái xe đưa xe vào vệ đường và mở cửa cho tổ công tác kiểm tra nhưng lái xe thường xuyên di chuyển trong xe gọi điện thoại và chống đối không mở cửa, không lên ghế lái.

Sau 6 giờ đồng hồ thuyết phục nhưng bất thành, lực lượng chức năng phải niêm phong chiếc xe và các khoang hàng hóa, đưa xe cẩu đến cẩu chiếc xe về công an để làm rõ.

“Chúng tôi đã phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu, VKSND huyện Quỳnh Lưu và cơ quan chức năng, khám xét, kiểm đến rất cụ thể từng mặt hàng” - ông Ninh nói.